Derbide gelenek bozulmadı: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 15.hafta maçında iki ezeli rakip Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor derbi maçta karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Çorum Voleybol file dibinde Bengisu ve Ebru Öztürk’ün iyi oyunu ile ilk seti 11 sayı farkla kazandı. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum Voleybol bu seti de Tuğçe’nin etkili servisleri sayesinde 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü sette toparlanan konuk Osmancık Belediyespor, seti 25-20 kazanarak maçı kazanmak adına umutlandı. Dördüncü sette rakibin smaçlarına blokla karşılık vererek sayı kazanan Çorum Voleybol seti 25-19 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Profesyonel lig tarihinde 6.kez karşı karşıya gelen iki takımın maçında Çorum Voleybol bu sonuçla galibiyet sayısını 5’e çıkarmış oldu.

ÇORUM VOLEYBOL: 3

OSMANCIK BELEDİYE: 1

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Caner Yıldırım.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melisa, İrem, Tuğçe, Ayşe, Nurseda, Ebru, Doğa.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Aze, Yasemin, İlayda, Yaren, Derya, Doğa Yağmur, Gizem, Beyzanur, Caney, Sevgi, Neriman, Hayat.

SETLER: 25-14, 25-16, 20-25, 25-19.

(Spor Servisi)