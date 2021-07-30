Deniz Çörtlen Bergama’da
3.Lig takımlarından Bergama Belediyespor, Çorum FK’dan kaleci Deniz Çörtlen’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 30.07.2021, 20:50
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Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon başında Manisaspor’dan transfer ettiği ve sezonun sona ermesi ile birlikte yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Deniz Cörtlen’in yeni adresi belli oldu. Konu hakkında Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Deniz Çörtlen 2021-2022 sezon sonuna kadar 3.Lig takımı Bergama Belediyespor’a kiralık olarak gönderilmiştir” ifadelerine yer verdi.
(Rıfat KARA)
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