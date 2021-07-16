Dayanıklılık çalıştılar

Çorum FK, 12 Temmuz’da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 2 No’lu Sahada saat 17.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, hafif sakatlıkları bulunan Salih Zafer Kurşunlu, Hasan Küçcük ve İbrahim Enes Hoş, fizyoterapist Semihcan Aydın gözetiminde çalıştılar.

5’e 2 ile başlayan antrenman, topla aerobik ve devamında yine topla dayanıklılık çalışması şeklinde geçti. Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk hedefledikleri sezonun ilk etap hazırlıklarına bugün sabah 10.00 ve öğleden sonra 18.00’de olmak üzere yapacakları çift antrenmanla devam edecekler.

(Rıfat KARA)

