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Dayanıklılık çalıştılar

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün yaptıkları tek antrenmanla sürdürdüler. Tesislerde saat 17.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, yaklaşık 2 saat süren idman topla dayanıklılık çalışması şeklinde geçti.

Spor 16.07.2021, 00:03
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Dayanıklılık çalıştılar

Çorum FK, 12 Temmuz’da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 2 No’lu Sahada saat 17.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, hafif sakatlıkları bulunan Salih Zafer Kurşunlu, Hasan Küçcük ve İbrahim Enes Hoş, fizyoterapist Semihcan Aydın gözetiminde çalıştılar.
5’e 2 ile başlayan antrenman, topla aerobik ve devamında yine topla dayanıklılık çalışması şeklinde geçti. Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk hedefledikleri sezonun ilk etap hazırlıklarına bugün sabah 10.00 ve öğleden sonra 18.00’de olmak üzere yapacakları çift antrenmanla devam edecekler.
(Rıfat KARA)
 

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