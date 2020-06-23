‘Daha çok tesis beklerken, olanı da kaybediyoruz’

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresindeki spor kompleksinin yıkılıp yerine Kongre Merkezi yapılmasına ilişkin tepkiler devam ediyor. Çorum’da amatör futbola hizmet veren kulüplerin verdikleri tepki zincirine Devanespor da katıldı. Başkan Yardımcısı Sezai Dağ dün yaptığı yazılı açıklama ile 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılmasından ziyade yetkililerden Nadık, Devane, Buharaevler gibi mahallelere saha yapılmasını beklediklerini söyledi.

Çorum’da amatör futbolun can çekiştiğini belirten Dağ, “Futbol müsabakalarına kulüpler oyuncu bulmakta zaten zorlanıyordu. Birde bu tesislerin yıkılması ve başka yere yapılması ile birlikte çocukları futbola kazandırmak daha zor hale gelecek. Bu sahaları yıkmak can çekişen futbolu bitkisel hayata sokmak demektir. Devanespor 17 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanmıştı. Birçok kulüp bu nedenlerden dolayı kapanmanın eşiğinde. Türkiye’nin birçok ilinde amatör futbol için fazlasıyla hizmet verilirken, Çorum’da neden var olan hizmet alınıyor. Aksine biz yetkililerden bu sahaları yıkmak yerine Nadık, Devane, Buharaevler gibi büyük mahallelerimize saha yapılmasını bekliyorduk. Mevcut sahalarda maçlar oynandığı zaman diğer kulüpler antrenman yapacak saha bulamıyor. Biz Devanespor olarak sahaların yıkılmasına sonuna kadar karşıyız. Umuyoruz, yetkililerimiz bu sahaların yıkılmaması konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir” dedi.

Başkan Yardımcısı Dağ, Atatürk Spor Salonu ve sahaların dışında önemli bir konuyu da gündeme getirdi. Dağ, amatör futbolun daha büyük kriterlere ulaşması için resmi kurumların alt yaş kategorilerinde kulüp kurması gerektiğini söyledi.