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Cuma toplanma Cumartesi idman

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kalan 6 haftası için 20 Haziran’da topbaşı yapacak.

Spor 16.06.2020, 19:27
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Cuma toplanma Cumartesi idman

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, 18 Temmuz’da başlayacağı açıklanan ligin kalan bölümü için hazırlıklara başlamak üzere Cuma günü Çorum’da toplanmaya başlayacaklarını söyledi. Cuma günü Çorum’da olan futbolcuların koronavirüs testlerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacağını kaydeden Ersin Küçükoğlu, Cumartesi günü ise ilk antrenmanı yapacaklarını söyledi.

MİKAİL İÇİN ÖZEL İZİN ALINACAK

Teknik patron Ersin Küçükoğlu, salgın öncesinde ailesinin yanına Fransa’ya giden ve sonrasında bu ülkeye giriş çıkışların yasaklanması üzerine Türkiye’ye dönemeyen Mikail’in şimdilik idmanlara çıkamayacağını ancak ligin oynanmasının kesinleşmesinden sonra özel bir izinle Türkiye’ye getirileceğini de sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)

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