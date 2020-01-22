“Çorum’un Altınordu’su olmayı hedefliyoruz”

Çorum Vefaspor Kulübü’nün hem başkanı, hem de futbol antrenörlüğünü yapan Ferhat Arıcı, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte medya kuruluşlarını ziyaret ederek kulübün vizyonu ve misyonu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bu doğrultuda, ÇORUM HABER’i de ziyaret eden Başkan Ferhat Arıcı, Türkiye’nin en iyi altyapısına sahip olan kulüplerin başında gelen Altınordu modelini daha da geliştirerek kalıcı ve ses getirecek işlere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Çorum Vefaspor’u 2019’da kurduğunu ve şimdilik sadece futbol ve okçuluk branşlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Ferhat Arıcı, futbolda bu sezon U11 ve U12 kategorilerinde liglere katılacaklarını söyledi.

Futbol branşında 100 kadar sporcularının bulunduğunu ve çalışmaların BESYO öğrencileri olan antrenörler Emirhan Aksu, Harun Yayar, Hızır Yeğen ve Nurullah Yılmaz ile kendi nezaretinde yürütüldüğünü, okçuluk faaliyetlerinin ise antrenör Arif Yalvaçer nezaretinde yapıldığını anlattı.

DİĞER KULÜPLERDEN FARKLIYIZ

Kulübün vizyonu ve misyonu ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Ferhat Arıcı, “Kulübümüz, vizyon ve misyon itibariyle geleneksel spor kulüplerinden ayrılıyor. Güçlü altyapıları ile bilinen Altınordu ve Bucaspor gibi, gençleri her anlamda yetiştirmeyi ve yönlendirmeyi hedefleyen, eğitim, öğretim ve antrenman programlarıyla faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE OYUNCULAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Çorum’un sahip olduğu genç nüfus potansiyeline rağmen milli takımlar düzeyinde, Süper Lig ve alt liglerde kendi takımı hariç yeterince oyuncusu bulunmamaktadır. Bu niceliksel durumun düşük olmasında elbette kulüp, öğrenci ve veli arasındaki niteliksel durumun etkisi var.

Son dönemde, Milli Takım, yurtiçi ve yurtdışı kulüpler düzeyinde genç futbolcu yetiştirmiş olan ve yetiştirmeye devam eden Altınordu gibi diğer kulüplerin uyguladığı efektif mekanizmalar bu rakamsal yokluğun şehrimiz ve ülkemiz adına değişmesine neden olabilir.

Bu efektif mekanizmalar, genç yaşta sporcuyu sosyal, kültürel, fiziksel ve teknik bilgi birikimini donanımlı hale getirerek katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çorum Vefaspor Kulübü, bu donanımla beraber, manevi ve ahlaki olarak da minik sporcuların bireysel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çorumlu olup Çorum’da yetişen, milli takımlar ve kulüpler düzeyinde şehrimizi temsil eden, Avrupa ya da dünyanın herhangi bir yerinde değerlerimizi yaşatan, ve bayrağımızı dalgalandıran sporcular yetiştirmek ana gayelerimiz arasında yer alıyor.

ÖZEL DERSLER VERİYORUZ

Hedeflerimiz doğrultusunda, İnci Park içerisindeki Belediye tesislerinde, matematik, İngilizce, Kur’an-ı Kerim, siyer ve futbolu bilimsel bir disiplinle ele alan spor tarihi ders hizmetlerini sağlayan, hem fenni, hem de kültürel alanda sporcularımızı donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz.

Derslerin dışında, öğrencilerimizin sosyalleşmelerini, sağlıklı ve çevrelerine duyarlı olmalarını hedefleyen seminerler vererek bu konular hakkında toplumsal farkındalık düzeylerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Ücretsiz malzeme desteği, sporcularımız için etüt ve kütüphane hizmeti sağlayan kulübümüz, sporcularımızın gelişimini her anlamda desteklemektedir” şeklinde konuştu.

MİNİK MİLLİLER PROJESİ ONAYLANDI

Kulübün vizyonu ve misyonu doğrultusunda hazırladıkları “Minik Milliler Projesi”ni İçişleri Bakanlığı’na sunduklarını ve projenin onaylandığını, 90 bin lira ödenek aldıklarını da kaydeden Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, “Minik Milliler Projemiz onaylandı ve 1 Ocak tarihi itibariyle de başladı. Minik Milliler projesi, şehrimizde futbolu daha ileri bir noktaya taşımak için atılan devlet destekli bir adımdır. Şehrimizi ve futbolumuzun hak ettiği yere taşınmasında Minik Milliler projesi önemli rol oynayacaktır” dedi.