“Çorumspor’un yanındayız”

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurlu Üyesi Mustafa Ercan’dan oluşan heyet TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti. Yeni Çorumspor yönetimini TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ile birlikte karşılayan Başaranhıncal, Yeni Çorumspor’un her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Özcan ve ekibinin ziyaretinden oldukça memnun kalan Başkan Başaranhıncal, “Yeni Çorumspor’a 2.Lig’de başarılar diliyorum. Her zaman Yeni Çorumspor’un destekçisi olacağız. TSO olarak üzerimize düşen görevi de seve seve yerine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan ise, yaptıkları ziyarette kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Çetin Başaranhıncal’a teşekkür ederken, üzerinde isminin yazılı olduğu 19 numaralı formayı hediye etti.

(Rıfat KARA)