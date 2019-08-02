Çorumspor’da kongre günü

Yeni Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu bugün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantı 9 Ağustos Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel Kurul’un gündem maddeleri ise şöyle; Açılış ve yoklama, Divan heyetinin oluşturulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunulması, Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi, dilek ve temenniler, kapanış.

Fatih Özcan’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından, önceki gün adaylığını açıklayan iş adamı Orhan Özyol, sürpriz bir aday çıkmaması halinde bugünkü kongrede tek aday olarak seçime gidecek.

(Rıfat KARA)