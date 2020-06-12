Çorumspor ve Bayat Belediye şampiyon

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu netlik kazanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yarısı tamamlandığı için 2.Amatör Küme’nin tescil edilmesi talimatını verdi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu’ndan gelen “2.Amatör Küme’yi tescil edin” talimatı üzerine İl Futbol Tertip Kurulu’nu bilgilendirdi ve tescil kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda, A grubunda 3’te 3 yapan 9 puanlı Çorumspor ile B grubunda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Bayat Belediye Gençlikspor şampiyon ilan edildi.

Öte yandan, 19 Temmuz’da başlaması kararlaştırılan 1.Amatör Küme’nin oynanıp oynanmayacağı henüz belli değil. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, “Biz fikstürümüzü hazırladık. Futbol Federasyonu’nun vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

(Spor Servisi)