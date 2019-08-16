Çorumspor Bayburt önünde

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Çorumspor’un hazırlık maçı programı netleşmeye başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan Yeni Çorumspor, kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Bayburt Özel İdarespor’la oynayacak. Termal Otel 3 No’lu Saha’da oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.
KIRŞEHİR İLE DE MAÇ VAR
Öte yandan, Yeni Çorumspor’un 19 Ağustos Pazartesi günü 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor’la da bir hazırlık maçı oynayacağı bilgisine ulaşıldı.
Diğer hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.