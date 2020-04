“Çorumlular çok fanatik”

Liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine İstanbul’da ailesinin yanında olduğunu belirten Muhammed Rıdvan Özdemir, futbol oynamayı çok özlediğini belirtirken, salgının bir an evvel geçmesi ve hayatın normale dönmesini diledi.

ÇORUMLULAR TOKATLILARI SEVMEZ AMA BENİ SEVDİLER

20 Ocak 1996 İstanbul’da doğduğunu belirten Muhammed Rıdvan Özdemir, “İstanbul’da doğdum ama aslen Tokatlıyım. Çorum’la Tokat arasında büyük bir rekabet var. Çorumlular Tokatlıları sevmez ama beni sevdiler. Ben de Çorumluları sevdim. Çorum FK’da oynamaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

ÜÇ SEZON ÖNCE ÇORUM’U HİÇ BEĞENMEMİŞTİM

Çorum’a 2016-17 sezonunda Karacabey Birlikspor’da oynarken geldiğini ve hiç beğenmediğini itiraf eden Muhammed Rıdvan, “O zaman Karacabey Birlikspor’da oynuyordum. Doğrusu, Çorum’u beğenmemiştim. Antrenman yaptık, maç oynadık. Tesisleri de beğenmemiştim.

TESİSLER BİRÇOK SÜPER LİG TAKIMINDA BİLE YOK

Ama Çorum FK’ya transfer olduğumda baktım ki, Çorum çok gelişmiş. Hele tesisler harika. Çorum Futbol Kulübü’nün sahip olduğu tesisler birçok Süper Lig takımında bile yok. Çorum Futbol Kulübü, bu tesisler ve Başkanla daha üst ligleri hak ediyor.

Çorumlular, Başkan Fatih Özcan’a sahip çıkmalı. Başkanımız, vizyon sahibi ve Çorum’u Süper Lig’e taşımaya kararlı. Herkesin destek olması lazım” şeklinde konuştu.

Muhammed Fatih Özdemir’in Karacabey Birlikspor formasıyla Çorum Futbol Kulübü’ne karşı 3 sezon önce oynadığı maçı Çorum ekibi 4-2 kazanmıştı. 2 Kasım 2016’da oynanan maçta Muhammed Rıdvan, 8 numaralı formasıyla Çorum FK’ya karşı ilk 11’de yer almıştı.

BAHRİ HOCA ÇAĞIRINCA HİÇ DÜŞÜNMEDEN GELDİM

Çorum Futbol Kulübü’ne transferini de anlatan Muhammed Rıdvan, “Aslında Altay’la anlaşmıştım. İmza atıp kampa bile katılmıştım. Sonra bir sorun yaşadık. O sırada Uşakspor’da birlikte çalıştığım hocam Bahri Kaya aradı. O arayınca hiç düşünmeden Çorum’un yolunu tuttum. İyi de Çorum’a gelmişim. 1 Yıl daha sözleşmem var. Kalmak isterim. Tabii, yönetimimiz ve teknik heyetimiz ne düşünüyor bilmiyorum. Buradan şunu söyleyebilirim ki, Çorum FK ile görüşmeden hiçbir takımla masaya oturmayacağım” şeklinde konuştu.

HİÇ KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR NOKTAYA ULAŞTIK

Sezona çok iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda hiç arzu etmedikleri sonuçlar aldıklarını da kaydeden Muhammed Rıdvan Özdemir, “Sezon başında hedefimiz şampiyonluk değildi. Ama sezona çok iyi başladık. Takım içerisindeki birliktelik ve arkadaşlık çok iyiydi. Hiç kimsenin beklemediği bir performans sergiledik ve uzun süre zirveyi zorladık.

ENDİŞEYE GEREK YOK

İkinci yarıda o seviyede kalamadık. Hiç arzu etmediğimiz sonuçlar aldık ve hedeften uzaklaştık. Tabii ki, futbolcular olarak bizler her maçı kazanmak istiyoruz. Ama bazen olmuyor. Daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar almanın gayretinde olacağız. Kötü gidiş böyle devam etmeyecek. Bu sezonu bir an önce tamamlayıp yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. İnanıyorum ki, yeni sezonda her şey daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

Muhammed Rıdvan, “Takımın Play-Off şansı var mı?” şeklindeki bir soruya, “Gerçekçi olmak lazım. Biz o treni kaçırdık. Ama endişeye gerek yok. Bu takım korku yaşamadan sezonu tamamlayacak ve yeni sezonda daha iyi işlere imza atacak” şeklinde cevap verdi.

ÇORUMLULAR FUTBOLU ÇOK SEVİYOR

Oynadığı takımlardaki en iyi tribünün hangisi olduğu yönünde bir soruya da cevap veren Muhammed Rıdvan, “Uşakspor’un tribünleri iyiydi. Ama Çorum Futbol Kulübü’nün tribünleri de çok iyi. Çorum halkı futbolu seviyor. Hatta çok fanatik. Galip geldiğimizde, bize duyulan sevgiyi hissedebiliyoruz. Ama yenildiğimiz maçlardan sonra dışarı çıkmaya çekiniyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, oynadığım takımlar arasında en fanatik taraftar Çorum Futbol Kulübü’nün taraftarı” dedi.

ÇAY BİLE YAPAMAM

Biraz da özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhammed Rıdvan Özdemir, “Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?” şeklindeki soruya, “Hiç düşünmedim. Ben Anadolu Lisesi mezunu olduğum için sanırım çok iyi bir işim olurdu. Ben futbolu sevdiğim için oynuyorum. İnsan sevdiği işi yapıyorsa çalışmıyordur zaten” diye cevapladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanını ailesiyle birlikte evde geçirdiğini da kaydeden Muhammed Rıdvan Özdemir, mutfakla arasının nasıl olduğu yönündeki bir soruya da, “Bekar olduğum için ailemle kalıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, mutfakla aram yok. Yemek yapamam, hatta çay bile demleyemem. Sağ olsun her şeyimizi annem yapıyor” diyerek cevap verdi.

FUTBOLU ÖZLEDİM

Başarılı futbolcu, programın son bölümünde, taraftarlara seslenirken, takımlarına her zaman destek olmalarını, Başkana ve yönetime sahip çıkmalarını isterken, “Liglere verilen ara nedeniyle uzun bir süredir futboldan uzağız. Arkadaşlarımı ve futbolu özledim. Umarım bu salgın bir an evvel biter ve her şey normale döner” dedi.