Çorumlu milli raketler ilk 8’e giremediler

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U15 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası 28 Temmuz tarihinde Hırvatistan’ın Varazdin kentinde başladı. Çorumlu raketlerden Uğurcan Dursun ve Yiğit Furkan Şimşek’li erkek milli takımı grubunda oynadığı ilk maçında Lüksemburg ve Letonya’yı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Daha sonra İtalya ile karşı karşıya gelen erkek milli takımı bu maçı 3-1 kazandı. İlk 8’e girme maçında Polonya ile karşılaşan milli raketler maçı 3-1 kaybederek ilk 8’in dışında kalırken, 9-16 sıralama maçı oynamaya hak kazandılar.

Asude Tuba Şimşe ve Aybüke Banu Şimşek kardeşlerin mücadele ettiği kız milli takımı ise grubunda oynadığı ilk iki maçında Romanya ve Polonya’ya 3-0’lık skorlarla mağlup oldu. Grup’ta oynadığı son maçta Sırbistan’ı 3-1 yenen milliler gruptan çıkmayı başardılar. Grup’tan çıktıktan sonra Almanya’ya 3-0 mağlup olan kız milli takımı ilk 8’e girme şanını kaybederek sıralama maçına kaldılar.

(Rıfat KARA)

