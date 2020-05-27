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Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Fenerbahçe’de oynamak istiyor

Transferin en gözde isimleri arasında yer alan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün Çorumlu milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’de oynamak istediğini belirttiği kaydedildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:52
Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Fenerbahçe’de oynamak istiyor

İspanya La Liga takılarından Sevilla’nın yanı sıra Türkiye’de başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci’nin tercihini Fenerbahçe’den yana kullandığı belirtildi. Genç yıldızın menajerine yurtdışını düşünmediğini ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe’de oynamak istediğini söylediği kaydedildi.

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan 24 yaşındaki milli futbolcunun Medipol Başakşehir ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İrfan Can’ın Fenerbahçe’ye transfer olması halinde Fenerbahçe’deki Çorumlu futbolcu sayısı ikiye çıkacak. Beşiktaş tarafından Türkiye’ye getirilen Çorumlu gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan da Fenerbahçe forması giyiyor.

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