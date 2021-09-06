Çorumlu judocular madalyaları topladı

Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 12 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen maçlar sonunda Çorumlu judoculardan 32 kiloda Sefa Bozkurt yıldızlar kategorisinde, 81 kiloda İbrahim Melih Şahin Ümitler kategorisinde birinci olmayı başarırken, yine yıldızlar kategorisinde 42 kiloda Abdulkadir Dinçer, ümitler kategorisinde 90 kiloda Oğulcan Koçboğa, 44 kiloda Sudenaz Artan ve 55 kiloda Ahmet Babatümgöz ikincilik kürsüsüne çıktı. Aynı kategoride mücadele eden sporculardan 66 kiloda Fatih Tanur Coşkun ve 48 kiloda Emine Nisa Buz il yıldızlarda mücadele eden Nazlı Hilal Coşkun da 57 kiloda üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve Kulüp Mali İşler Sorumlusu Ömer Faruk Yetim de müsabakaları yerinde takip ederek sporcuların heyecanına ortak oldular.

(Rıfat KARA)

