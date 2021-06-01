Çorumlu futbolcu Selim Ilgaz Hatay’a veda etti

Deneyimli futbolcu, ayrılığı kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyururken, “5 yıldır formasını gururla terlettiğim, kaptanlığını yaptığım, şampiyonluklar yaşadığım kulübüm Hatayspor ile ayrılmış bulunmaktayım.

Geçirdiğim 5 yıl boyunca, bana destek olan öncelikle değerli büyüğüm, Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş’a, yöneticilerimize, taraftarlarımıza, beraber formasını terlettiğim takım arkadaşlarıma, çalıştığım tüm hocalarıma ve kulüp personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihinde ilk kez biten sezonda Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor’un Süper Lig’deki ilk golünü atarak kulüp tarihine geçen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Ilgaz, 3 Mart’ta Sivasspor’la oynadıkları maçta dizinden geçirdiği ağır sakatlın nedeniyle sezonu erken kapatmıştı.