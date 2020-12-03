Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci tarihe geçti

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta Medipol Başakşehir’in gollerini 45+3, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci atarken Leipzig’in gollerini 26. dakikada Poulsen, 43. dakikada Mukiele, 66. dakikada Olma ve 90+2. dakikada Sorloth kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HAT-TRİCK YAPAN DÖRDÜNCÜ TÜRK FUTBOLCU

Leipzig karşısında hat-trick yapan Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Kahveci, birçok alanda tarihe geçti. İrfan Can, Arda Turan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan dördüncü oyuncu olmayı başardı.

Milli futbolcu ayrıca, bu istatistiği yakalayıp mağlup olan ilk isim oldu. 2014'te Manchester United’ı Kadıköy’de 3-0 yenen Fenerbahçe’nin tüm gollerini Tuncay Şanlı atmıştı. 2012’de ise Cluj deplasmanından 3-1 galip ayrılan Galatasaray'ı Burak Yılmaz sırtlamıştı.

ROONEY’DEN 16 YIL SONRAİLKİ BAŞARDI

25 yaşındaki başarılı orta saha Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra ceza sahası dışından hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Kahveci'den önce bunu İngiliz futbolcu Wayne Rooney başarmıştı.

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu da oldu.

Gruptaki son maçını 8 Aralık’ta Fransız temsilcisi Paris SG ile oynayacak olan Başakşehir, Leipzig karşısında aldığı yenilgiyle 3 puanda kaldı ve tüm iddiasını yitirdi.

(Spor Servisi)