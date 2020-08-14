Çorumlu futbolcu Almanya yolcusu

Fenerbahçe’nin Çorumlu futbolcusu Tolgay Arslan’a Almanya’dan Hannover Kulübü talip oldu.

Fenerbahçe formasıyla bir türlü istediği performansı sergileyemeyen deneyimli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, yeni sezonda Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda menajeri aracılığı ile kendisine kulüp arayan Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan’ın Hannover 96’lı yöneticiler ile masaya oturduğu öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’ndeki bonservis sorununun çözülmesi halinde ise 30 yaşındaki futbolcunun Hannover 96’ya imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Spor Servisi)