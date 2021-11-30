Çorumlu atletler İnebolu’yu salladı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi grup yarışları 26-27 Kasım tarihleri arasında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katıldığı yarışlarda Çorum’u Efor Spor Kulübü ile TED Koleji Spor Kulübü temsil etti. Ferdi olarak yapılan yarışlar sonunda U18 kızlar 3000 metre yarışlarında Efor Spor Kulübü’nden İlknur Küçükgüler birinci, Betül Kapulukaya ikinci ve Elif Nur Tosun ise beşinci oldu. Yine U18 erkekler 4000 metre yarışlarında ise Salih Anaç ikinci, İsmail Can Köksal ise üçüncü olmayı başardı. U16 kızlar 2000 metre yarışlarında TED Koleji Spor Kulübü’nden Sudenaz Koçak birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, U16 erkekler 3000 metre yarışlarında ise Efor Spor Kulübü’nden Mustafa Eren Boran birinciliği elde etti. Son olarak yapılan U14 kızlar kategorisinde ise yine TED Koleji Spor Kulübü’nden Feyza Ceren Ardıç ikinci, Hayrunnisa Aksoycuk ise üçüncü olarak Çorum’a madalya ile dönmeyi başardılar.

Öte yandan takımlar genel sıralamada Çorum temsilcisi Efor Spor Kulübü U18 kızlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

İnebolu’da dereceye giren sporcular, 4 Aralık’ta Kırşehir’de yapılacak olan grup müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.



(Rıfat KARA)

