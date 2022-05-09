Çorumlu 5 atlet finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) atletizm yarı final müsabakaları 7-8 Mayıs tarihleri arasında Trabzon’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışlarda Çorumlu erkek atletlerden Kazım Berk Hoşgör 800 metre kategorisinde birinci, Aykut Köstek 2000 metrede üçüncü, Ali Yıldız da 80 metre de üçüncü olarak finale kaldı. Kızlarda ise Sudenaz Durmuş 80 metre ve Yaren Tivriz 800 metre yarışlarında ikinci olarak finale yükselen sporcular oldu.

Öte yandan 5x80 metre bayrak yarışında ise Çorum kız takımı dördüncü olarak madalya almayı başardı.

(Rıfat KARA)

