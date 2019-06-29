Çorum’dan üç güreşçi Dünya Şampiyonası kampına çağrıldı

Önümüzdeki ay Bulgaristan’da düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Milli Takımının hazırlık kampı yarın Ankara’da başlıyor. Kampa Çorum’dan üç güreşçi de katılacak.