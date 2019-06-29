Çorum’dan üç güreşçi Dünya Şampiyonası kampına çağrıldı

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) yapılacak kampa 10 sıklette 31 güreşçi çağrıldı.
Ankara TKİ’nin Çorumlu güreşçisi Mert İlbars 60 kiloda, çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Tanselcan Örtücü 71 kiloda, Samet Yaldıran da 80 kiloda davet edildi.
Geçtiğimiz hafta İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında 60 kiloda ikinci olan Mert İlbars, Dünya Şampiyonasında da milli mayoyu giyecek.