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Çorum’dan Töremiş ve Aşkar milli takıma seçildi
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Can Töremiş ile Beren Aşkar milli takım seçmelerini kazandı.
Spor 01.08.2021, 19:57
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Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U17 Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 28-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen seçmelerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Can Töremiş ile Beren Aşkar karışık çiftler kategorisinde elde ettikleri derece ile 3-12 Eylül tarihleri arasında Slovenya’nın Podcettrek şehrinde yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı terletmeye hak kazandılar.
(Rıfat KARA)
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