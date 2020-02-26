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Çorum’dan Metin Çıtak Türkiye Şampiyonu oldu

Bursa’da düzenlenen Modern Pentatlon Laser-Run turnuvasında mücadele eden Dr.Metin Çıtak 50 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Çorum’dan Metin Çıtak Türkiye Şampiyonu oldu

Bursa’da düzenlenen Modern Pentatlon Laser-Run turnuvasında mücadele eden Dr.Metin Çıtak 50 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 20:11
Çorum’dan Metin Çıtak Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Modern Pentatlon Laser-Run 1.Etap Yarışları 20-22 Şubat tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı turnuva 6 kategoride yapılırken, Çorum’dan ferdi olarak Dr.Metin Çıtak 50 yaş kategorisinde mücadele etti. Ankara ve Bursa’dan ciddi rakiplerle yarışan Çıtak tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, M.P Bursa Kulübü’nden Tanzer Dursun ikinci, Başaran Züccaciye Spor Kulübü’nden Ayhan Öztürk üçüncü, Ankara Yüzme Spor Kulübü’nden Kaan Altın ise dördüncü oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Pentatlon İl Temsilcisi Nermin Özkeskin, Dr. Metin Çıtak’ın Bursa’da elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını söylerken, Çorum’da pentatlon branşına ilginin her geçen gün arttığını da ifade etti. Çorum’da Modern Pentatlon sporu üzerine gelecek nesiller yetiştirmek için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını da belirten Özkeskin, Çorum’un önümüzdeki yıllarda pentatlon sporunda söz sahibi olacağının da altını çizdi.

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