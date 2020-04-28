“Çorum’da yıllarca oynamak istiyorum”

TRABZON’DA KALIYORUM

Moderatör Bülent Kol ve taraftarlardan gelen soruları cevaplayan Volkan Akyıldız, 1995 Avusturya doğumlu olduğunu belirtirken, aslen Trabzonlu olduğunu, ailesinin de Avusturya’da ikamet ettiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya’ya gidemediğini ve bu yüzden Trabzon’daki akrabalarının yanında kaldığını belirten Volkan Akyıldız, Çorum’u ve futbolu çok özlediğini söyledi.

AVRUPA’DA DİSİPLİN VAR

Yurtdışında da futbol oynadığı için Türkiye ile Avrupa arasında bir kıyaslama yapması istenen Volkan Akyıldız, “Avrupa ile Türkiye arasındaki en büyük fark disiplin. Avrupa’da disiplin daha çok. Avrupa’da takımlar futbol oynamaya çalışıyor. Türkiye’de ise fizik gücüne dayalı bir oyun anlayışı hakim” dedi.

NAZİLLİ’NİN OYUN SİSTEMİ BANA GÖRE DEĞİLDİ

Sezonun ilk yarısında formasını giydiği Nazilli Belediyespor’dan neden ayrıldığı ile ilgili bir soruya da cevap veren Volkan Akyıldız, “Nazilli’de de çok mutluydum. Ama oyun sistemi bana uygun değildi. Genelde yüksek toplarla oynanıyordu. Bu yüzden fazla forma şansı bulamadım. Ayrılmayı kafama koymuştum. Devre arasında da ayrıldım” dedi.

ÇORUM’UN TARAFTARINA AŞIK OLDUM

Çorum Futbol Kulübü’ne transferinin nasıl gerçekleştiği ile ilgili soruya da içtenlikle cevap veren Volkan Akyıldız, “Nazilli’den ayrılmayı kafama koymuştum. Yurtdışına gitmek istiyordum. Türkiye’den de beni isteyen takımlar vardı. Menajerim bana Çorum Futbol Kulübü’nün teklifini de iletti. Daha benim bile haberim yokken, Çorum Futbol Kulübü taraftarları sosyal medyadan beni mesaj yağmuruna tuttular, sevgilerini ifade ettiler. Çorum’a gelmemi istediler.

Zaten Çorum Futbol Kulübü’nü yakından takip ediyordum. Samsunspor maçını canlı izlemiş ve taraftarlarına aşık olmuştum. Menajerim de teklifi iletince hiç düşünmeden kabul edip geldim.

BURADA KALICI OLMAK İSTİYORUM

Benim Çorum Futbol Kulübü ile bir sezon daha sözleşmem var. Eğer yönetimimiz ve teknik heyetimiz de kalmamı isterse, ben burada kalmak istiyorum. Ben, küçük ve şirin yerleri seviyorum. Çorum’da çok güzel ve şirin bir yer. Tesislerimiz harika, Çorum harika, taraftarlarımız harika.

Tesislerde ve AVM’de çok güzel zaman geçirebiliyoruz. Çorum’u seviyorum. Bu yüzden, başka bir takıma gitmek gibi bir hayalim, hedefim yok. Burada kalıp Çorumspor’a hizmet etmek, gollerimi Çorumspor için atmak, şampiyonluklar yaşamak, Çorumspor’u hak ettiği yerlere taşımak istiyorum” şeklinde konuştu.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ ŞANSSIZLIK

Volkan Akyıldız, bir soru üzerine, sezonun ilk yarısında alınan başarılı sonuçlara rağmen ikinci yarıdaki düşüşle ilgili düşüncelerini de paylaştı. “Ben devre arasında geldim. Ama Çorum Futbol Kulübü’nü takip ediyordum” diyen Volkan Akyıldız, “Ben Çorum’a geldiğimde takım dördüncü sıradaydı. İkinci yarının ilk haftasında 1922 Konyaspor maçıyla başlayan bir şanssızlık söz konusu. Çok iyi oynadığımız maçı uzaktan yediğimiz bir golle 1-0 kaybettik. Sonraki haftalarda bu durum devam etti. Öne geçtiğimiz birçok maçta skoru koruyamadık. Net fırsatlar kaçırdık, topumuz direkten döndü. Yani bence en büyük etken şanssızlık.

Ara dönemde iyi transferler yapıldı. Zaten takım iyiydi. Genç stoperler alındı. Gidenler genelde oyuna sonradan girenlerdi. Bu yüzden, kötü gidişte takımdan ayrılanların bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

KÖTÜ GİDİŞİN PRİMLE BİR İLGİSİ YOK

Samsunspor’u 2-1 yendikleri maçtan sonra Başkan Fatih Özcan’ın verdiği astronomik sayılabilecek primin kötü gidişin başlangıcı olduğu yönünde yapılan bir yorumla ilgili de konuşan Volkan Akyıldız, “Ben primle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Sahada hiçbir futbolcunun aklına prim gelmez. Kaldı ki, prim maçtan sonra belli olmuş. Zaten başkanımız da performansa göre primi maçtan sonra belirliyor” şeklinde konuştu.

KARDEŞİMİ GETİRMEK İSTERDİM

Volkan Akyıldız, “Oynadığı takımlardan Çorum’a futbolcu getirmek istesen kimleri getirirdin?” şeklindeki bir soruya da, “Kardeşim çok iyi bir futbolcu. Avusturya’da oynuyor. Açıkçası, kardeşimi getirmek ve onunla oynamayı çok isterdim. Yine, Çorumsporlu taraftarlarımızın yakından tanıdığın Nazilli Belediyespor’dan Sedat Cengiz’i getirmek isterdim. Yine, Nazilli Belediyespor’dan takım arkadaşım Sergen Piçinciol’u getirmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir stoper. Bugüne kadar oynadığım en iyi savunma oyuncusu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

HOCAM NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM

4-2-3-1 Dizilişinde neden kanat oynamadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Volkan Akyıldız, “Ben golcüyüm ama kanatta da oynayabiliyorum. Yurtdışında birçok maçta kanat oynadım. Çorum FK’da da, Konya maçında kanat oynadım. Hocam nerede görev verirse orada oynarım” dedi.

EN İYİ ONBİRDE ÇORUM FK’DAN ÜÇ FUTBOLCU

Gurbetçi golcü Volkan Akyıldız, kendine göre belirlediği “en iyi onbir”e Çorum FK’dan üç futbolcu aldı.

Kaleye, Trabzonspor’un genç yıldızı Uğurcan Çakır’ı koyan Volkan Akyıldız, diğer on futbolcuyu daha önce birlikte oynadığı takımlardan seçti. Gurbetçi golcü, Çorum FK’dan sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir ve forvet oyuncusu Şaban Yılmaz Genişyürek’e “en iyi onbir”de yer verdi.

İKİ KEZ GOL KRALI OLDU

Avusturya doğumlu olan Çorum Futbol Kulübü’nün gurbetçi golcülerinden Volkan Akyıldız, futbolculuk kariyerinde iki kez gol kralı olduğunu söyledi.

Avusturya Bölgesel Amatör Ligi takımlarından SC Rheindorf Altach 2’de 22 maçta 33 golle krallık tacını takan Volkan Akyıldız, bir de amatör ligde gol krallığı yaşadığını söyledi.

Volkan Akyıldız, “En unutamadığın maç?” sorusuna da, Avusturya’da ilk Süper Lig maçımdı” cevabını verdi.

BİR MAÇTA 6 GOL ATTI

Volkan Akyıldız, “hiç hattrick yaptın mı, bir maçta en çok kaç gol attın?” şeklindeki bir soruya da cevap verdi. Gurbetçi futbolcu, Avusturya’da oynarken, birçok maçta hattrick yaptığını ancak bir maçta 6 gol birden attığını söyledi. Akyıldız, “Bir maçta sahadan 6-2 galip ayrılmıştık ve o maçta takımım adına tüm golleri ben atmıştım” dedi.

İDOLÜM BURAK YILMAZ

Çorum FK’lı futbolcu Volkan Akyıldız, kendisine Beşiktaş’ın milli futbolcusu Burak Yılmaz’ı örnek aldığını söyledi.

Taraftarlardan gelen soruları cevaplayan Burak Yılmaz, “Örnek aldığın bir futbolcu var mı?” şeklindeki bir soruya, “Evet, Burak Yılmaz’ı çok beğeniyorum. İdolüm diyebilirim. Onun videolarını izler, maçlara öyle çıkarım. Zaten savunma arkasına koşularımı ve son vuruşlarımı Burak Yılmaz’a benzetenler çok” ifadelerini kullanarak cevap verdi.

ÇALIŞTIĞIM EN DENEYİMLİ HOCA BAHRİ KAYA

Avusturya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Hasan Vezir, Yavuz İncedal ve Bahri Kaya gibi deneyimli teknik direktörlerle çalıştığını belirten Çorum FK’nın gurbetçi golcüsü Volkan Akyıldız, “çalıştığın en deneyimli hoca kim?” şeklindeki bir soruya, “Kesinlikle Bahri Kaya” ifadelerini kullandı.

Çorum FK’ya gelmesinde Bahri Kaya’nın da büyük etkisinin olduğunu belirten Volkan Akyıldız, “Bahri Hoca işini çok severek ve iyi yapıyor. Gençlere de çok önem veriyor. Bu yüzden, çalıştığım en deneyimli hoca diyebilirim” dedi.