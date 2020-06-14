“Çorum’da spor ağır bir yara alır”

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresinde bulunan spor merkezlerinin ilerleyen günlerde yıkılıp yerine Kongre Merkezi ve Millet Bahçe’si yapılması gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişme üzerine Çorum’da sporu yöneten kurum ve kişilerden tepkiler giderek artıyor. Son olarak Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) Başkan Yardımcısı Rıfat Kara konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hazırlanan projede amatör spor mutlaka düşünülmelidir. Kongre Merkezi ve diğerlerinin yapılacağı alana yer vardır. Bölgedeki parklar ve yeşil alan yeterlidir. Amatör sporun kalbine dokunulduğu zaman Çorum’da spor ağır bir yara alacaktır. Çorum’da spor denildiği zaman ilk akla gelen mevcut tesislerdir. Bu tesisler Çorum’un her bölgesine eşit uzaklıkta ve velilerin çocuklarını gönül rahatlığı ile gönderebildiği bir yerdedir. Amatör sporun gelişimi özellikle futbol alt yapımızın bu noktaya gelmesinde bu tesislerin önemi inkâr edilemez. Yazın hafta sonlarında sabah saatlerinden başlayarak yüzlerce çocuğumuz bu alanda spor yapmaya geliyor. Günümüz gençliğinin en büyük hastalığı olan internet ve telefon başından kurtararak spor yapmalarına imkân sağlamanın önemini artık kimse anlatmaya bile gerek duymuyor.

Böylesine önemli bir faaliyet olan sporun Çorum’daki kalbini kaldırıp başka yere yapmak o vücuda aynı katkıyı vermeyecektir. İlimizin tabiki Kongre Merkezine ihtiyacı var yapılsın. Ancak bu projenin yapılması için Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Güreş Eğitim Merkezi ve tenis kortlarının bulunduğu alana bu proje yapılabilir.

Amatör futbol kulüplerimiz ayakta kalmak için mücadele ediyor. Tüm merkez kulüplerinin Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ı tribün altındaki soyunma odaları yıkıldığında açıkta kalacaklar ve malzemeleri ile ortada kalacaklardır. Belediye Başkanlığımız ve siyasilerimizin bu bölgeye yapılacak proje konusunda şehrin spor taban birlikleri ile görüşerek ortak bir çözüm bulmaları hem alanın şehrin ihtiyaçlarına hem de sporun sorunlarını çözümüne katkı vermesini arzu ediyoruz. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği olarak bu konunun takipçisi ve çözüm noktasında üzerimize düşen katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtirim’ ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)