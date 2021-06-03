Çorum’a voleybol grubu 

2020-2021 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig grupları ve maçların oynanacağı grup merkezleri belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Çorum’a da grup verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde maçlar 32 grupta oynanacak olup, Çorum temsilcileri Çorum Belediyespor ve Sungurlu Eğitim Gençlikspor aynı grupta yer aldı. Federasyon, Çorum Belediyespor ile Sungurlu Eğitim Gençlikspor’la birlikte Karabük Anadolu Voleybol’u Çorum grubuna verdi. Bu üç takım, 10-13 Haziran tarihlerinde Çorum’da, tek devreli lig statüsüne göre karşılaşacak. Maçların fikstürü Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal tarafından hazırlanıp Türkiye Voleybol Federasyonu’na gönderilecek.

Çorum’da olduğu gibi, diğer gruplarda da maçlar tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarını birinci bitiren takımlar final grubuna yükselecek. Final grubu maçları 20-23 Haziran tarihlerinde oynanacak ve 2.Lig’e yükselen takımlar belli olacak.

SUNGURLU BELEDİYE ÇANKIRI GRUBUNDA

Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor, Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik, Çankırı Demirspor ve Kastamonu Tosyaspor ile birlikte Çankırı grubunda mücadele edecek.

Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’un rakipleri ve maçları oynayacağı grup merkezi belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda maçlar 44 grupta oynanacak olup, Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Çankırı grubunda yer aldı. Grupta, Sungurlu Belediyespor’la birlikte Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik, Çankırı Demirspor ve Kastamonu Tosyaspor yer alıyor.

Grup maçları 10 Haziran’da başlayacak olup, 13 Haziran’da sona erecek. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarını birinci bitiren takımlar final grubuna yükselecek. Fikstürleri, il temsilcileri belirleyecek.

Final grubu maçları 20-23 Haziran tarihlerinde oynanacak ve grup birincileri 2.Lig’e yükselecek.

(Spor Servisi)

