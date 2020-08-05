Çorum’a gurbetçi sol açık

İç transferi sorunsuz şekilde tamamlayan, dış transferde ise eski golcüsü Yakup Alkan’ı Süper Lig ekibi Malatyaspor’dan 1 sezonluğuna kiralayan Çorum Futbol Kulübü dünü de boş geçmedi. Başkan Fatih Özcan, son 2 buçuk sezonda İnegölspor forması giyen gurbetçi sol açık Cengiz Ötkün’ün transferini bitirdi.

CENGİZ ÖTKÜN KİMDİR

Çorum Futbol Kulübü’nün 3 yıllığına kadrosuna kattığı 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cengiz Ötkün, 23 Kasım 1991 Almanya doğumlu. Futbol altyapısını Almanya’da alan Cengiz Ötkün, Anadolu Bayern’de yetişip Türkgücü München’de oynadı.

61 MAÇTA 20 GOL

2017-18 sezonunun devre arasında İnegölspor’a transfer olan gurbetçi sol açık, Bursa ekibinde geçirdiği 2 buçuk sezonda 61 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atan deneyimli futbolcu biten sezonda 28 maçta forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Gurbetçi futbolcu bu maçlarda 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

GÖRÜŞMEYE GELEN ORTA SAHA OYUNCUSUNA 1 GÜN SÜRE VERİLDİ

Dış transferin ilk iki gününde Yakup Alkan ve Cengiz Ötkün’ü kadrosuna katan Çorum Futbol Kulübü dün bir orta saha oyuncusu ile de masaya oturdu.

Çorum’a davet edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmede ilk etapta büyük oranda anlaşma sağlandığı ancak imza aşamasına gelinemediği öğrenildi. Oyuncunun, başka kulüplerle de görüşme halinde olduğu bilgisine ulaşılırken, Başkan Fatih Özcan’ın son kararını bugün içerisinde bildirmesini istediği kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)