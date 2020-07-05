Çorum Voleybol iç transferde beş oyuncu ile anlaştı
Yeni sezonda da Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Çorum Voleybol, iç transferde orta oyuncu Tuğçe Küçükahıskalı, smaçör Elif Eryılmaz, pasör Sıla Gök, libero Esra Ünal ve Göksu Çetin ile anlaşmaya vardı.
Çorum’un Bayanlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcilerinden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
Kulüp Başkanı Tuncay Yılmaz önderliğinde yeni sezona iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Çorum Voleybol Spor Kulübü yönetimi ilk olarak iç transferde görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Kırmızı-Siyahlı formayı başarıyla terleten orta oyuncu Tuğçe Küçükahıskalı, smaçör Elif Eryılmaz, pasör Sıla Gök, libero Esra Ünal ve Göksu Çetin ile anlaşma sağlayan Çorum Voleybol Spor Kulübü yönetimi dış transferde ise 6 veya 7 oyuncu kadroya katacaklarını açıkladı.
Çorum Voleybol Antrenörü Ali Haydar Teke, biten sezonda 1.Lig’i Play-Off finallerinde kaçırdıklarını hatırlatırken, yeni sezonda hedefe ulaşmak için işi sıkı tuttuklarını ve çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.
(Spor Servisi)
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