Çorum Voleybol Fatsa’yı ağırlıyor
Spor 06.11.2021, 00:10
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Çorum Voleybol Spor Kulübü 2 haftadır devam eden puan hasretine Fatsa karşısında son vermek istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligi 14.Grup 4.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi yarın Çorum’da kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Çorum’un sultanları yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak maçta Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni yenerek yeniden puanla tanışmak istiyor.
Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Ünyegücü ile Samsun Çarşamba Gençlikspor ve Sivas İl Özel İdare ile Fındıklı Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.
(Rıfat KARA)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kayserispor
|11
|14
|13. Adana Demirspor
|11
|13
|14. Sivasspor
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Göztepe
|11
|9
|18. Giresunspor
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Southampton
|11
|14
|13. Brentford
|10
|12
|14. Crystal Palace
|10
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Cádiz
|13
|12
|15. Granada
|11
|11
|16. Celta de Vigo
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6