Çorum Voleybol Fatsa’yı ağırlıyor

Çorum Voleybol Spor Kulübü 2 haftadır devam eden puan hasretine Fatsa karşısında son vermek istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligi 14.Grup 4.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi yarın Çorum’da kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Çorum’un sultanları yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak maçta Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni yenerek yeniden puanla tanışmak istiyor.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Ünyegücü ile Samsun Çarşamba Gençlikspor ve Sivas İl Özel İdare ile Fındıklı Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

