“Çorum sevdalısı biri olarak Yeni Çorumspor’a talibim’

2 Ağustos Cuma günü saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan Yeni Çorumspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda MHP eski Çorum İl Başkan Yardımcısı Orhan Özyol Yeni Çorumspor’a aday olduğunu açıkladı. Şahane İskender’de düzenlenen basın toplantısına Başkan adayı Orhan Özyol’un yanı sıra yönetimde yer alması beklenen Celal İltürk, Emin Söğütcü, Hasan Serdar Yılmaz ve Bahattin Tosun da katıldı. Açıklamasına kendini tanıtarak başlayan Özyol, Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan’ın aday olmayacağını öğrenmelerinin ardından göreve talip olduklarını söyledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğunu belirten Özyol, “Salı günü Ankara’ya giderek Başkan Fatih Özcan ile görüştüm. Görüşmemiz neticesinde kendisi bana aday olmayacağını söyledi. Bu gelişme sonrası bende kendisine Cuma günü gerçekleşecek kongrede aday olacağımı açıkladım. Bugün de adaylığımı resmen açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

Çorum’a ve Çorumspor’a sevdalı ve aşık bir birey olarak bu hizmete talibiz. Seçilmemiz halinde Fatih Özcan’dan aldığımız bayrağı layıkıyla taşımaya hazırız. Ayrıca belirtmem gereken en önemli hususlardan biride Fatih Özcan ile görüşmemizde Başkan Özcan alacakları ile ilgili bize her türlü kolaylığı sağlayacağını da ifade etti. Yeni Çorumspor, Çorum’un en önemli değerlerinden biridir. Bu değere sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Valimiz, Belediye Başkanımız, iş adamları ve STK’lar biliyoruz ki Çorumspor’un yanında yer alacaklardır” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAĞIZ’

Açıklamasının sonunda Belediye ile koordineli bir şekilde çalışacaklarının da altını çizen Başkan adayı Özyol, “Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın futbol ile ilgisini biliyorum. Çorum’u ve Çorumspor’u seven bir başkana sahibiz. İnşallah seçilirsek bu kutsal göreve Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmayı düşünüyoruz. Ayrıca 2 gün içerisinde Fatih Özcan tekrar aday olursa ben adaylıktan çekileceğim. Çünkü biz kendisi aday olmayacağını söylediği için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımız Çorum’a ve Çorumspor’a tekrardan hayırlı olsun” dedi.

YÖNETİM SONRA NETLEŞECEK

2 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek olan Genel Kurul’da Yeni Çorumspor Başkanlığı’na adaylığını resmen açıklayan Orhan Özyol, Genel Kurul’a kadar yönetim listesinin belli olacağını söyledi.

Çorum’da futbola gönül vermiş önemli iş adamlarını yönetime alacağının mesajını veren Özyol, “Daha önce Sungurluspor’da yöneticilik yapmış biri olarak. Yöneticiliğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden Genel Kurul’a kadar yönetim listemizde değişiklikler olabilir” ifadelerini kullandı.

“OĞUZHAN YALÇIN İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni Çorumspor Başkan adayı Orhan Özyol, seçilmeleri halinde Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile devam etmek istediklerini söyledi.

Yeni Çorumspor’da şuana kadar yapılan iç ve dış transferde söz sahibi olan Oğuzhan Yalçın ile ilgili sorulan bir soruya düşünmeden devam etmek istediklerini de sözlerine ekleyen Özyol, “Şuan için kulüpte oturmuş bir düzen var. Bu düzeni dağıtmadan yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)