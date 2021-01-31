“Çorum Satranç Öğreniyor” işbirliği protokolü imzalandı

Çorum Valiliği toplantı salonunda, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanvekili Fatih Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Bölümü Veri Hazırlama Sorumlusu Necati Çamiçi katıldı.

İmzalanan protokolle, Türkiye Satranç Federasyonu’nun 1 milyon lisanslı sporcu kampanyasına Çorum’dan 6-18 yaş grubundan 5 bin sporcuyla destek verilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, işbirliği protokolü ile ilgili olarak Türkiye Satranç Federasyonu’ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Federasyonumuzun başlatmış olduğu 1 milyon lisanslı sporcu kampanyasına destek olmak, satranç sporunun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta bu spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Federasyonumuz arasında ‘Çorum Satranç Öğreniyor’ iş birliği protokolüne imza atıldı.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan, Çorum’da satranç sporunun gelişimine katkı sunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya, Başkan Vekilimiz Av. Fatih Maden’e, Belediye Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

(Spor Servisi)