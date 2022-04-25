Çorum, ilk defa Ragbi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı

Türkiye Ragbi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 7’li U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası finalleri Çorum’da ilk kez düzenlendi. Pazar günü Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen finallere 12 takım katıldı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakaları Ragbi Avrupa Birliği’nden Joel Dume, Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ve Ragbi Çorum İl Temsilcisi Serkan Karaman takip etti.

‘BU ŞAMPİYONA ÇORUM’A YAKIŞTI”

Müsabakalar öncesi açılış konuşması yapan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, bu önemli şampiyonanın Çorum’a çok yakıştığını belirtti. Çorum’un ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını da ifade eden Pazan, “Olimpik bir branş olan ragbi sporunun ülkemizde yaygınlaşması ve bu spora olan ilgi alaka bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada mücadele eden genç sporcularımız bizim geleceğimiz ve buradan yapılacak aday kadro ile U-18 milli takımıyla beraber ay yıldızlı formayı terleteceklerdir” dedi.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ankara temsilcisi Pursaklar Belediyesi Ragbi Spor Kulübü şampiyon olmayı başarırken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ikinci, Çarşamba Ragbi Spor Kulübü üçüncü, Arsin FK Ragbi Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.

(Rıfat KARA)

