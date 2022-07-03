Çorum FK’yı artık “Nike” giydirecek

Son yıllarda Adidas ürünlerini kullanan Çorum FK, yeni sezon için global spor markası Nike ile anlaşmaya vardı. Maç formaları ve antrenman ürünleri artık Nike firması tarafından sağlanacak olup, yeni ürünler, önümüzdeki günlerde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanacak.

Öte yandan, Çorum FK’nın yeni sezonda giyeceği formaların tasarımları kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarların beğenisine sunuldu. Taraftarlar hangi tasarımı daha çok beğenirse, sezon içerisinde o formalar kullanılacak. Bunun için, sosyal medya hesabından görücüye çıkartılan 3 çeşit forma ilgili yorum bölümüne formanın numarasının yazılması yeterli olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

