Çorum FK’ya uğurlu hakem

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Stadı’nda oynanacak maçta Sakarya bölgesi hakemlerinden Serkan Önsal düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Serkan Önsal’ın yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Turgut Evran ve Çağlar Öztürk yapacak. Kocaeli bölgesinden Ömer Kocabey de maçın dördüncü hakemi olacak.

ÖNSAL’LA 7’DE 7

Eğitimci olan orta hakem Serkan Önsal daha önce Çorum Futbol Kulübü’nün daha önce 7 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu karşılaşmaların tamamını kazanırken, 20 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.

Çorum Futbol Kulübü, Serkan Önsal’ın yönettiği maçlarda sırasıyla, 10 Aralık 2011’de Şirin Kırşehirspor’u 7-1 (BAL maçı), 28 Ekim 2012’de Diyarbakırspor’u 4-1, 2 Şubat 2014’te Hacettepespor’u 2-1, 31 Ocak 2016’da Çanakkale Dardanelspor’u 2-1, 19 Kasım 2016’da Kartalspor’u 2-0, 5 Şubat 2017’de Tekirdağspor’u 1-0, 2 Eylül 2018’de ise Muğlaspor’u 2-1 yendi.

Serkan Önsal, Çorum Futbol Kulübü’nün bir maçında ise dördüncü hakem olarak görev aldı. Çorum FK, bu maçta 5 Nisan 2017’de deplasmanda Altay’a 2-1 yenildi.