Çorum FK’ya dişli rakipler

Çorum FK’nın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2021-2022 sezonundaki rakipleri belli oldu. Dün, İstanbul’da yapılan kura çekiminde kırmızı gruba düşen kırmızı-siyahlılar, birbirinden güçlü rakiplerle eşleştiler.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2. Lig; yeni sezonda da Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer aldı.

Çekilen kuralar sonucunda, Çorum FK’nın da yer aldığı Kırmızı Grup; Adıyamanspor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor’dan oluştu.

Beyaz Grup’ta ise, 1922 Konyaspor, Akhisarspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Kastamonuspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediespor, Nazilli Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor yer aldı.

İLK MAÇLAR 4-5 EYLÜL’DE

TFF 2. Lig'de, 2021-2022 Sezonu 4-5 Eylül'de oynanacak maçlarla start alacak olup, fikstür çekimi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Çift devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda, gruplarını birinci bitiren takımlar 1.Lig’e çıkarken, son 4 sırayı alan takımlar 3.Lig’e düşecek. 2., 3., 4. ve 5.sırayı alan takımlar ise 1.Lig için play-off oynayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

