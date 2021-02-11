Çorum FK’ya bileniyorlar

Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak çok önemli 1 puanı daha hanesine yazdırıp play-off umutlarını güçlü şekilde sürdüren Afjet Afyonspor’da gözler Çorum FK maçına çevrilmiş durumda. Mor-beyazlılar, kendi tesislerinde dün yaptıkları antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, futbolcuların bir hayli neşeli oldukları bildirildi.

Afjet Afyonspor bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)

