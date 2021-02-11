Çorum FK’ya bileniyorlar
Çorum Futbol Kulübü’nün Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Afyonspor’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Spor 11.02.2021, 00:05
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Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak çok önemli 1 puanı daha hanesine yazdırıp play-off umutlarını güçlü şekilde sürdüren Afjet Afyonspor’da gözler Çorum FK maçına çevrilmiş durumda. Mor-beyazlılar, kendi tesislerinde dün yaptıkları antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, futbolcuların bir hayli neşeli oldukları bildirildi.
Afjet Afyonspor bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Spor Servisi)
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