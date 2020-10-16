Son Dakika

Çorum FK’ya 18 bin lira ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çorum Futbol Kulübü’ne 10 Ekim’de Afyonspor’la oynanan maçta talimatlara aykırılıklar nedeniyle toplamda 18 bin lira para cezası verdi.

Spor 16.10.2020, 14:50
124
Çorum FK’ya 18 bin lira ceza!

PFDK; Çorum Futbol Kulübü’ne protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı 12 bin lira, protokol tribününde ve yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 6 bin lira olmak üzere toplamda 18 bin lira para cezası kesti.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:31
İkindi 15:35
Akşam 18:06
Yatsı 19:25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@