Çorum FK’ya 18 bin lira ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çorum Futbol Kulübü’ne 10 Ekim’de Afyonspor’la oynanan maçta talimatlara aykırılıklar nedeniyle toplamda 18 bin lira para cezası verdi.
Spor 16.10.2020, 14:50
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PFDK; Çorum Futbol Kulübü’ne protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı 12 bin lira, protokol tribününde ve yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 6 bin lira olmak üzere toplamda 18 bin lira para cezası kesti.
(Spor Servisi)
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