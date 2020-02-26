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Çorum FK’nın maçını eski Süper Lig hakemi yönetecek

Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 26.haftanın hakemleri belli oldu.

Çorum FK’nın maçını eski Süper Lig hakemi yönetecek

Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 26.haftanın hakemleri belli oldu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 22:13
Çorum FK’nın maçını eski Süper Lig hakemi yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Futbol Kulübü’nün Pazar günü Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa İlker Coşkun düdük çalacak. Eski Süper Lig hakemi olan Mustafa İlker Coşkun, kariyerinde Çorum Futbol Kulübü’nün ilk kez maçını yönetecek.

Tarsus İlçe Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak maçta Mustafa İlker Coşkun’un yardımcılıklarını Zonguldak bölgesinden İsmail Taygun Tasalı ile Ankara bölgesinden Kadir Kantekin yapacak. Yine Zonguldak bölgesinden Hakan Ergin de maçın dördüncü hakemi olacak.

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