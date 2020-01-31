Çorum FK’nın geleceği masaya yatırıldı

Çorum Futbol Kulübü’nde mevcut kadroda şuan için 10 Çorumlu futbolcu forma giyiyor. Başkan Fatih Özcan’ın her fırsatta “Çorum Futbol Kulübü’nün geleceği Çorumlu futbolculara bağlı sayının artması lazım” sözlerinin ardından Çorum FK’da teknik heyet altyapı hocaları ile bir toplantı yaptı. Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın tarafından organize edilen toplantıya, Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, yardımcı antrenörler Necat Barut, Ogün Demir, kaleci antrenörü Reha Özmen, Altyapı Sorumlusu Mehmet Arduç, altyapı antrenörleri Selim Sümer, Cemalettin Hoşgör, Hayrettin Karaca, İsmail Atalay Baydur, Alparslan Hoşgör, Yusuf Öncül, Sebahattin Çoban, Halil İbrahim Aydoğan ve Ömer Özer katıldı. Çorum FK’nın geleceği hakkında yapılan istişare sonunda ileriye dönük planlarda toplantıda konuşulup masaya yatırıldı.

ÖZCAN’DAN TEŞEKKÜR

Toplantının yapıldığına dair fotoğrafların kulüp resmi instagram sayfasında paylaşılmasının ardından Ankara’da işinin başında olan Başkan Fatih Özcan, “Hepinize teşekkür ederim. Çorumspor'un yarınları Bahri Kaya liderliğinde tüm altyapı hocalarımızın emekleri ile sağlam zemine oturacak inşallah. Her yıl şampiyon olmak yerine altyapıdan çıkaracağımız bir futbolcuya razıyım. Hayallerimin en büyüğüne vermiş olduğunuz emekler için teşekkürler” mesajı ile cevap verdi.

(Rıfat KARA)