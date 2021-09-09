Çorum FK’nın en değerlisi Mehmet Gürkan Öztürk
Transfermarkt verilerine göre, Çorum FK'nın en değerli oyuncusu 200 bin Euro piyasa değeri ile Uşakspor'dan transfer edilen Mehmet Gürkan Öztürk oldu.
Spor 09.09.2021, 20:22
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Mehmet Gürkan'ı bu alanda 175 bin Euro ile Batuhan Er takip ederken, 150 bin Euro piyasa değerine sahip olan Murat Yıldırım, Burak Çalık, Serkan Yavuz, Hasan Hüseyin Akınay, Muhammet Fettahoğlu ve Atakan Akkaynak üçüncülüğü paylaştı. Kırmızı-Siyahlılarda Seçgin Getbay, Muhsin Yıldırım ise 125 bin Euro piyasa değerine sahip olurken, Umut Kaya, Mikail Albayrak, Sabrican Vural, Salih Zafer Kurşunlu ve Berkay Can Değirmencioğlu ise 100 bin Euro piyasa değerine ulaşan oyuncular oldu.
(Rıfat KARA)
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