Çorum FK’nın bir taraftar grubu daha oldu.. ŞEHR-İ MÜDAFAA
Spor 21.12.2021, 00:57
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2.Lig Kırmızı Grup’ta “Rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın bir taraftar grubu daha oldu. Şehr-i Müdafaa ismi verilen taraftar grubu, ilk kez Adıyaman Futbol Kulübü maçında tribündeki yerini aldı.
Yıllardır Çorum FK’yı tribünden destekleyen Yunus Karakaş, Hüseyin Akkaya, Arif Dilekçi ve Ömür Ahıskalı’nın kuruculuğunu yaptığı Şehr-i Müdafaa, Adıyaman maçında, skorbord tarafındaki kale arkasında yer aldı. 50-60 kişilik taraftar grubu, maç boyunca Çorum FK’ya tribün desteği verdi.
Grubun kurucuları, karşılaşma öncesinde Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım’a çiçek vererek başarı dileklerinde bulundular.
(Hüseyin AŞKIN)
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