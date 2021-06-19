Çorum FK’nın artık yeni bir taraftar grubu var: 19 GENÇLİK

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum Futbol Kulübü’nün yeni bir taraftar grubu oldu. İsa Özçiftci, Oğuzhan Alabay ve Celal Yıldız’ın liderliğini yapacağı “19 Gençlik” adlı taraftar grubu ilk toplantısını önceki akşam gerçekleştirdi.

İzmirli Çayevinde gerçekleşen toplantıda, tribün liderleri İsa Özçiftci, Oğuzhan Alabay ve Celal Yıldız, grup üyeleriyle bir araya geldiler. Toplantıya, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir de katıldı.

19 Gençlik taraftar grubunun, maçlarda kale arkasında yer alacağı açıklandı.

(Spor Servisi)

