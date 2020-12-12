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Çorum FK’nın Amed ve Maraş maçlarının tarihleri belli oldu

Çorum Futbol Kulübü’nün covid-19 nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu.

Spor 12.12.2020, 00:01 12.12.2020, 00:05
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Çorum FK’nın Amed ve Maraş maçlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 9.hafta oynanması gereken ancak Çorum FK’da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelediği 9.hafta Sancaktepe maçının 10 Ocak Pazar günü oynanacağını duyurmuştu. Bu gelişme ardından Çorum FK’da gözler ertelenen Amedspor ve Kahramanmaraş maçlarının tarihine çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu dün Çorum Futbol Kulübüne gönderdiği dilekçe ile Amedspor 10.hafta erteleme maçının 14 Ocak Perşembe, Kahramanmaraşspor 11.hafta erteleme maçının ise 17 Ocak Pazar günü oynanacağını bildirdi.

(Spor Servisi)

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