Çorum FK’lı eski futbolcu yanarak can verdi
Spor 25.09.2021, 21:01 25.09.2021, 21:50
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Bir dönem Çorum FK forması giyen Burak Gündoğdu vefat etti.
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaptığı kaza sonucu arabanın içinde yanarak can verdi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.
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