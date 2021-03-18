Çorum FK’dan müthiş seri

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 29.hafta maçında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerken, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlıların yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı.

Ligdeki son yenilgisini 7 Şubat’ta sahasında Kocaelispor’la oynadığı 22. Hafta maçında 1-0’lık yenilgi ile alan Çorum FK, sonrasında oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, son 7 maçta deplasmanda Afjet Afyonspor’u 1-0, iç sahada İnegölspor’u 2-0, Ergene Velimeşespor’u 3-0, Sancaktepe FK’yı 5-0, bugün de Amed Sportif Faaliyetler’i deplasmanda 2-1 yenerken, deplasmanda Niğde Anadolu FK ile 0-0, Ankara Demirspor’la da 2-2 berabere kaldılar.

(Spor Servisi)