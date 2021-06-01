Çorum FK’dan iki bek transferi

İsmet Taşdemir’den boşalan teknik direktörlük görevine Aykan Atik’i getiren Çorum FK, Uşakspor’dan orta saha Seçkin Getbay ve forvet Mehmet Gürkan Öztürk, Ankara Demirspor’dan orta saha Hasan Küçcük ile Amed Sportif Faaliyetler’den kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez’i renklerine bağlayan Çorum FK, dün de Amed Sportif Faaliyetler’den Aykan Atik’in eski öğrencisi sağ bek Serkan Yavuz ve Uşakspor’dan sol bek İsmet Benli’yi kadrosuna kattı. İsmet Benli ile 2 yıllık, Serkan Yavuz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

SERKAN YAVUZ KİMDİR?

1996 Ergani-Diyarbakır doğumlu olan Serkan Yavuz, futbola 2007 yılında İstanbul amatör küme takımlarından Öz Y.Selim’de başlarken, 2009 yılında Beşiktaş’ın altyapısına geçti.

BEŞİKTAŞ’TA PROFESYONEL İMZAYI ATTI

2015 yılında Beşiktaş’ta profesyonelliğe adım atan Serkan Yavuz, Menemenspor’a kiralandıktan sonra Halide Edip Adıvarspor’a transfer oldu. Yavuz, Sivas Belediyespor’dan sonra geçen sezona 1.Lig ekibi Bandırmaspor’da başlayıp transfer dönemi bitmeden Amed Sportif Faaliyetler’e transfer oldu.

145 MAÇ 1 GOL

Diyarbakır temsilcisinde 34 resmi maça çıkan 25 yaşındaki sağ bek, 5 sarı kart gördü.

Yavuz, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise, 2.Lig’de 90, 3.Lig’de 45, Türkiye Kupası’nda 10 maça çıkarken, 2.Lig’de Sivas Belediyespor formasıyla olmak üzere 1 gol attı.

Deneyimli sağ bek, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler’in 12 numaralı formasıyla Çorum FK’ya karşı iki maçta da ilk 11’de yer aldı.

İKİ KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Serkan Yavuz, 2013 yılında düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası’nda Türk U18 Milli Takımı’nın Japonya ve Ukrayna ile oynadığı maçlarda da forma giydi.

İSMET BENLİ KİMDİR?

1989 Kütahya doğumlu olan İsmet Benli, futbola 2002 yılında Kütahya Belediyespor’da başladı. 2007’de Kütahya Belediyespor’da profesyonel olan İsmet Benli, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Afyonkarahisarspor, Salihli Belediyespor, Bodrumspor, Afjet Afyonspor ve en son geçen sezon Uşakspor’da oynadı.

179 MAÇ, 2 GOL

Geçen sezon Uşakspor’da 36 resmi maça çıkan İsmet Benli, 7 sarı kart görürken, 1 kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki sol bek, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise, 1.Lig’de 19, 2.Lig’de 94, 3.Lig’de 59, Türkiye Kupası’nda 7 maça çıktı. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda 3.Lig’de olmak üzere 2 gol attı.

Deneyimli sol bek, geçen sezon Uşakspor’un 43 numaralı formasıyla Çorum FK’ya karşı iki maçta da ilk 11’de yer aldı.

