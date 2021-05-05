Çorum FK’da Sarıyer hazırlıkları başladı

Gümüşhanespor deplasmanından puansız dönen Çorum Futbol Kulübü’nde Cumartesi günü oynanacak olan Sarıyer maçının hazırlıkları start aldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de gerçekleşen antrenmana özel izinli olan Salih Zafer Kurşunlu ile sakatlıkları devam eden Eren Tokat ile Mikail Albayrak katılmadı. Isınma hareketleri ve düz koşular ile başlayan antrenman, topla oynanan oyunsal antrenman ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Sarıyer maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)

