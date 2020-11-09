Çorum FK’da koronavirüs şoku!

Kritik karşılaşma öncesi yapılan test sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “11 Kasım Çarşamba günü karşılaşacağımız Sancaktepe FK maçı öncesi A takım futbolcularımız, teknik ekibimiz, performans, sağlık idare ve destek kadrolarımızdaki çalışma arkadaşlarımızın kovid-19 testleri sonuçlanmıştır. Yapılan test sonucunda profesyonel A takım oyuncularımızdan 13 kişinin, teknik ekipten 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.

Testi pozitif çıkan oyuncularımız ve teknik heyetimiz, izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Bu gelişme sonrası Çarşamba günü oynayacağımız Sancaktepe FK maçı ve bir sonraki hafta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.