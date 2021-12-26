ÇORUM FK’DA İSTİFA DEPREMİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün Afjet Afyonspor-Çorum FK maçı sonrasında Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan, Sportif Direktörümüz Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktörümüz Ahmet Yıldırım görevlerinden istifa etmişlerdir.

Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme, Kulüp İkinci Başkanımız Sayın Mustafa Şeker tarafından 28.12.2021 tarihinde, saat 16.00’da kulüp binamızda düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna ve sevgili taraftarlarımıza açıklanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

