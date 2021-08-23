Çorum FK’da Ahmet Yıldırım dönemi

Aykan Atik’le yollarını ayıran Çorum FK’da teknik direktörlük görevine Ahmet Yıldırım getirildi. Yıldırım’la1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum Futbol Kulübü’nde Aykan Atik’ten boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Yıldırım getirildi.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda teknik direktörlük görevine Aykan Atik’i getiren Çorum FK yönetimi Bolu kampının sona ermesinin ardından deneyimli teknik adamın görevine son verdi. Bu gelişme sonrası Teknik Direktör arayışı içerisine giren Başkan Fatih Özcan, dün Ankara’da yapmış olduğu görüşmeler neticesinde 47 yaşındaki Ahmet Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

AHMET

YILDIRIM

KİMDİR?

25 Şubat 1974 Amasya doğumlu olan Ahmet Yıldırım futbolculuk kariyerine 1993 yılında İzmirspor’da başladı. İzmirspor’da profesyonel imzayı atan Yıldırım, daha sonra Süper Lig’in dev takımlarından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından Samsunspor, Ankaragücü ve İstanbulspor’a kiralık olarak gönderilen Ahmet Yıldırım, 1999 yılında Galatasaray’a transfer olmuş ve Sarı-Kırmızılı forma ile UEFA kupasını kazanmayı başarmıştı. 2001-2002 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Yıldırım, daha sonra Ankaraspor, Etimesgut Şekerspor, Malatyaspor ve Adanaspor gibi takımların ardından 2009 yılında futbolculuk kariyerine son noktayı koydu.

Aynı sene içinde Mersin İdman Yurdu’nda yardımcı antrenör olarak teknik direktörlük kariyerine start veren Yıldırım, Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Bucaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor ve Şanlıurfaspor’da Teknik Direktör olarak görev aldı. Deneyimli teknik adam en son İstanbul temsilcisi Sarıyer’i çalıştırdı.

(Rıfat KARA)