Çorum FK, Zonguldak maçına hazırlanıyor

Ankara deplasmanından 1-1’lik Hacettepespor beraberliği ile dönen Çorum FK, Cumartesi günü yaptığı antrenmanla başladığı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü.

1 günlük iznin ardından Cumartesi günü Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’da başlayan antrenmana, sakatlıkları bulunan Umut Kaya ve Hüseyin Bak’ın yanı sıra izinli olan Hasan Hüseyin Akınay ve Abdulhamit Yıldız katılmadı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından başlayan antrenman yenileme çalışması şeklinde geçti.

Çorum FK, dün de saat 17.00’de yine Tesisler 1 No’lu Saha’da bir antrenman gerçekleştirdiler. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından toplu oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar bugün yapacakları antrenmanla Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.

(Rıfat KARA)

